Майские без ЧП: МЧС Липецкой области проводит спецпроверки пожарной безопасности

В преддверии майских праздников региональное МЧС перешло на усиленный режим работы. Ежедневные противопожарные рейды и патрулирование лесопарковых зон и СНТ направлены на профилактику пожаров, которые традиционно случаются чаще в эти дни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии