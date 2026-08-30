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Первое в Москве кафе по игре Genshin Impact превратили в режимный объект

Первое в Москве кафе по игре Genshin Impact превратили в режимный объект

Открывшееся 10 дней назад в Москве тематическое кафе по вселенной компьютерной игры Genshin Impact категорически запретило находиться на прилегающей территории, даже просто стоять на тротуаре и рассматривать фасад.

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