Гости ВЭФ могут посмотреть на Охотское море из кабины вертолета

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Гости Восточного экономического форума (ВЭФ) могут побывать на импровизированной вертолетной экскурсии и посмотреть на Охотское море из кабины вертолета "Ансат".
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