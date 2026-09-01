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ТАСС

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Гости ВЭФ могут посмотреть на Охотское море из кабины вертолета

Гости ВЭФ могут посмотреть на Охотское море из кабины вертолета

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Гости Восточного экономического форума (ВЭФ) могут побывать на импровизированной вертолетной экскурсии и посмотреть на Охотское море из кабины вертолета "Ансат".

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