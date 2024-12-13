Котировки Chainlink достигают годового максимума

На фоне покупки токенов Chainlink (LINK) компанией World Liberty Financial (WLF), поддерживаемой Дональдом Трампом, стоимость альткоина выросла более чем на 23%, достигнув нового годового максимума в $29.
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