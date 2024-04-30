Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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НАТОвская техника в Москве. Но есть нюанс...

НАТОвская техника в Москве. Но есть нюанс...

На Поклонной горе в Москве выставили трофейную НАТОвскую техникуНа выставку попали:— трофейные немецкие танк Leopard и боевая машина Marder,— американские HMMWV и M1124 MaxxPro,— британские Husky TSV и Mastiff PPV,— австралийский Bushmaster, турецкий Kirpi,— переданная из Эстонии южноафриканская Mamba Mk2 EE,— австрийский Steyr-Puch 712m Pinzgauer 6 x 6 Military Ambulance.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
браво !!браво нашим отважным воинам!наши деды и прадеды  бросали к кремлёвской стене на параде фашистские  знамена !!!их правнуки и внуки показывают всему  миру  поверженную натовскую  военную  технику !
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16 час.
Lora Некрасова
Ну а кто не сможет сам побывать на этой выставке трофейной техники, плюнуть может на неё три раза заочно.😷😷😷
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16 час.

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