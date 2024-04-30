На Поклонной горе в Москве выставили трофейную НАТОвскую техникуНа выставку попали:— трофейные немецкие танк Leopard и боевая машина Marder,— американские HMMWV и M1124 MaxxPro,— британские Husky TSV и Mastiff PPV,— австралийский Bushmaster, турецкий Kirpi,— переданная из Эстонии южноафриканская Mamba Mk2 EE,— австрийский Steyr-Puch 712m Pinzgauer 6 x 6 Military Ambulance.
НАТОвская техника в Москве. Но есть нюанс...
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
браво !!браво нашим отважным воинам!наши деды и прадеды бросали к кремлёвской стене на параде фашистские знамена !!!их правнуки и внуки показывают всему миру поверженную натовскую военную технику !
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16 час.
Lora Некрасова
Ну а кто не сможет сам побывать на этой выставке трофейной техники, плюнуть может на неё три раза заочно.😷😷😷
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16 час.
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