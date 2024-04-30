НАТОвская техника в Москве. Но есть нюанс...

браво !!браво нашим отважным воинам!наши деды и прадеды бросали к кремлёвской стене на параде фашистские знамена !!!их правнуки и внуки показывают всему миру поверженную натовскую военную технику !

Lora Некрасова

Ну а кто не сможет сам побывать на этой выставке трофейной техники, плюнуть может на неё три раза заочно.😷😷😷