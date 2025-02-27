25 февраля Президент России дал интервью Павлу Зарубину, в котором фактически отметил тот факт, что Дональд Трамп спасает Украину, и это не в интересах России, как и замена Зеленского на Залужного.
Трамп предлагает России поменять «комиков и гомиков» на серьезных военных «нациков»
Комментарии
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Андрей
Все правильно.. Только вот договориться "на равных" не получится.. России необходимо не только показать силу, но и проявить ее на деле! Так, для примера, можно нанести удар по аэродрому Жешуа, через который оружие поступает на Украину! Наши "портнеры" должны понять всю серьезность намерений России... Ответа не последует, ведь это однозначно ядерная война, а с учетом, что воевать будем со странами НАТО, то в этом конфликте автоматически будет задействованы и США... А потому тут уже не договорняком запахнет, а полномасштабным договором, который отразит полностью интересы России.. Пора дать понять странам запада, что Россия на все пойдет, но не сдаст свои позиции.... Ведь эти "портнеры" действительно не верят в то, что Россия применит ОМП, в случае угрозы нашей государственности....
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3 час.
Владимир Акулов
Это Трамп хочет ЗАРАБОТАТЬ для США величие с помощью прибыльной экономики...С помощью денег... Но США не надо особенно тщиться -стараться заработать деньги...Они печатают для себя *Эвересты* долларов , резервную валюту , в сущности , бумажное золото...Зачем работать ? ! Проще печать доллары и с их помощью захватывать ВЛАСТЬ и все ценное во сем мире ! Так думают Ротшильды-глобалисты ...И глобалисты уничтожат Трампа , прикрывшего для них богатейшую долларовую кормушку.
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1 час.
ВА
Владимир Акулов
Нельзя за столом переговоров захватить то , что не занял на поле боя.
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1 час.
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