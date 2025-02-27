Трамп предлагает России поменять «комиков и гомиков» на серьезных военных «нациков»

Андрей

Все правильно.. Только вот договориться "на равных" не получится.. России необходимо не только показать силу, но и проявить ее на деле! Так, для примера, можно нанести удар по аэродрому Жешуа, через который оружие поступает на Украину! Наши "портнеры" должны понять всю серьезность намерений России... Ответа не последует, ведь это однозначно ядерная война, а с учетом, что воевать будем со странами НАТО, то в этом конфликте автоматически будет задействованы и США... А потому тут уже не договорняком запахнет, а полномасштабным договором, который отразит полностью интересы России.. Пора дать понять странам запада, что Россия на все пойдет, но не сдаст свои позиции.... Ведь эти "портнеры" действительно не верят в то, что Россия применит ОМП, в случае угрозы нашей государственности....