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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Чужестранка
    Извинения не должны прини маться! Урод пусть живёт у себя на родине...Ты не прав, Мурод...
  • Владимир Акулов
    Нельзя за столом переговоров захватить то , что не занял на поле боя.Трамп предлагает ...
  • Владимир Акулов
    Это Трамп хочет ЗАРАБОТАТЬ для США величие с помощью прибыльной экономики...С помощью денег... Но США ...Трамп предлагает ...

Трамп предлагает России поменять «комиков и гомиков» на серьезных военных «нациков»

Трамп предлагает России поменять «комиков и гомиков» на серьезных военных «нациков»

  25 февраля Президент России дал интервью Павлу Зарубину, в котором фактически отметил тот факт, что Дональд Трамп спасает Украину, и это не в интересах России, как и замена Зеленского на Залужного.

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Комментарии
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Андрей
Все правильно.. Только вот договориться &quot;на равных&quot; не получится.. России необходимо не только показать силу, но и проявить ее на деле! Так, для примера, можно нанести удар по аэродрому Жешуа, через который оружие поступает на Украину! Наши &quot;портнеры&quot; должны понять всю серьезность намерений России... Ответа не последует, ведь это однозначно ядерная война, а с учетом, что воевать будем со странами НАТО, то в этом конфликте автоматически будет задействованы и США... А потому тут уже не договорняком запахнет, а полномасштабным договором, который отразит полностью интересы России.. Пора дать понять странам запада, что Россия на все пойдет, но не сдаст свои позиции.... Ведь эти &quot;портнеры&quot; действительно не верят в то, что Россия применит ОМП, в случае угрозы нашей государственности....
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3 час.
Владимир Акулов
Это Трамп хочет ЗАРАБОТАТЬ для США величие с помощью прибыльной экономики...С помощью денег... Но США не надо особенно тщиться -стараться заработать деньги...Они печатают для себя *Эвересты* долларов , резервную валюту , в сущности , бумажное золото...Зачем работать ? ! Проще печать доллары и с их помощью захватывать ВЛАСТЬ и все ценное во сем мире ! Так думают Ротшильды-глобалисты ...И глобалисты уничтожат Трампа , прикрывшего для них богатейшую долларовую кормушку.
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1 час.
ВА
Владимир Акулов
Нельзя за столом переговоров захватить то , что не занял на поле боя.
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1 час.
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