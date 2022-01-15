Слабая позиция в отношениях: почему один всегда любит больше?

Слабая позиция в отношения — это ситуация, при которой один партнер зависит от второго эмоционально, готов вкладывать ресурсы и сдвигать личные границы ради сохранения коммуникации, болезненно переживает разрыв дистанции и идёт на бесконечные уступки.