Слабая позиция в отношениях: почему один всегда любит больше?

Слабая позиция в отношения — это ситуация, при которой один партнер зависит от второго эмоционально, готов вкладывать ресурсы и сдвигать личные границы ради сохранения коммуникации, болезненно переживает разрыв дистанции и идёт на бесконечные уступки.
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