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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас о подаче в игре с Фариа: «Рад, что прибавил по ходу. Теперь мы знаем, что нужно делать в следующем матче»

Карлос Алькарас оценил победу над Жайме Фариа во втором круге US Open – 4:6, 6:0, 6:3, 6:1. «По ходу матча я прибавлял и в итоге подавал на высоком уровне.

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