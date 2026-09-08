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Взяв под контроль Долгенькое, ВС РФ начали формировать второй котёл для ВСУ

Взяв под контроль Долгенькое, ВС РФ начали формировать второй котёл для ВСУ

Российские войска начали формирование второго котла в Харьковской области, продолжая охватывать Ольховатку и находящиеся в ней формирования ВСУ.

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