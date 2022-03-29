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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 марта 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 марта 2022 года

Энергия дня сегодня, двадцать девятого марта две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1014 =В голографической реальности мысль, в конечном итоге, столь же реальна, как и "реальность" = Единое Информационное Поле хранит в себе голограммы каждого человека с Миром его чувств и мыслей = Если у вас есть вопрос, у вас точно есть ответ на него: не по силам Бог испытания не посылает = Когда у мыслителей быстро вертятся мысли, у немыслящей публики кружится голова = Мы совершенное вместилище аборигенного сознания и несовершенное вместилище Любви Христа = Не беспокойся за себя.

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