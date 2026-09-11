В Перми на фестивале «Мотовилиха» приготовят паэлью на 2000 порций

В Перми 12 сентября состоится фестиваль «Мотовилиха. Перекресток эпох» (0+), приуроченный к 290-летию основания поселения Мотовилиха и Году пермской промышленности.
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