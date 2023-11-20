Сюй Сы сделал максимум в калификации UK Championship 2023

Сюй Сы установил новый личный рекорд в карьере, сделав великолепный максимальный брейк во втором раунде квалификации Чемпионата Великобритании 2023, сообщает WST Сюй Сы (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.
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