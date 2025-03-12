Детективные сериалы, которые мы до смерти хотим увидеть в 2025 году

Самые ожидаемые детективные сериалы 2025 года — как совершенно новые, так и новые сезоны совершенных, отличных и смерть как полюбившихся зрителю сериалов! «Молодой Шерлок» / Young Sherlock (2025), фото: соцсети«Молодой Шерлок» / Young SherlockРежиссер: Гай РичиСтрана: Великобритания Количество серий: 8Дата выхода: — Сериал, вы не поверите, о молодых годах и творческом становлении Шерлока Холмса.