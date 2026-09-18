Паника в Вашингтоне и Тель-Авиве: последствия установления йеменского контроля над Баб-эль-Мандебом

Йеменские вооружённые силы установили полный контроль над западным побережьем и проливом Баб-эль-Мандеб, вытеснив саудовские войска и фактически перекроив региональную геополитическую карту, что вызвало панику в Израиле и обеспокоенность США из-за угрозы ключевым торговым маршрутам и морским коммуникациям.