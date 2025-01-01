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19FortyFive: Трамп будет вынужден пойти на территориальные уступки Украины

19FortyFive: Трамп будет вынужден пойти на территориальные уступки Украины

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет вынужден пойти на значительные территориальные уступки со стороны украинского государства для прекращения конфликта, пишет информационный портал 19FortyFive.

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