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Верратти дисквалифицирован на 2 матча за прямую красную в игре с «Реймсом». Хавбек «ПСЖ» уже пропустил 1 встречу

Марко Верратти дисквалифицирован на 3 матча, один из них – условно. Хавбек «ПСЖ» наказан за прямую красную карточку в игре Лиги 1 с «Реймсом» (1:1).

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