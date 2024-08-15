15.08.24==Храм Воскресения Христова в Иерусалиме

https://vk.com/video-211551872_456240238 А знаете ли вы, почему именно храм Христа Спасителя называют главным храмом России? Оказывается, вовсе не потому, что он — самый большой православный храм в нашей стране, хотя он вмещает десять тысяч человек, а это целая армейская дивизия! И даже не потому, что он — самый высокий православный храм в мире: 104 метра! (Низкие облака проплывают на высоте 120 метров — рукой подать!) А потому, что храм Христа Спасителя — главный, кафедральный собор столицы, где совершает богослужение предстоятель Русской Православной Церкви, Патриарх.