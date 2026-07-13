Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что усиление ударов по территории России приведет лишь к разрушению промышленности и экономике на территории, контролируемой киевским режимом, подчеркнув пагубные последствия для украинской экономики.
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