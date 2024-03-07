Путин четко обозначил «последнюю черту, после которой будет гарантированное применение». Все-таки Послание оказалось судьбоносным

Natalija Osminina

13 января около 5 утра по московскому времени было выпущено уведомление для летчиков (НОТАМ), предупреждающее о серьезной радиационной опасности в районе Тихого океана. В нем говорится, что следует любой ценой избегать воздушного пространства к северу от аэропорта атолла Кваджалейн на Маршалловых островах, поскольку оно представляет значительный риск для жизни. Чтобы смягчить эти опасности, всем полетам вместо этого рекомендуется использовать южные маршруты подхода и вылета. Эту информацию предоставила Международная организация гражданской авиации." Интересно, что через 4 дня Скабеева вдруг сказала: "Странно, но Байден внезапно перестал говорить о возможном ядерном ударе по России. Как отрезало". Кстати, еще покойный Жириновский несколько раз советовал: "Надо бы выбрать какой-нибудь ненужный островок или атолльчик в океане и жахнуть по нему ядерным оружием для острастки".