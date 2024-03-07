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  • Ольга Кожемякина
    Холопская участь всех пиндосовских холуев: хозяин приказал, надо делать, надо вещать. И Израиль - не исключение:Скоро мы закончим...
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    Скоро вы закончитесь,как и ваше оружие...,а те кто останется жив,будут завидовать тем кто уже умер.Скоро мы закончим...

Путин четко обозначил «последнюю черту, после которой будет гарантированное применение». Все-таки Послание оказалось судьбоносным

Путин четко обозначил «последнюю черту, после которой будет гарантированное применение». Все-таки Послание оказалось судьбоносным

Всю значимость и реальную важность, и ценность прозвучавшего Послания еще многие не осознают до конца.

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Комментарии
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Natalija Osminina
13 января около 5 утра по московскому времени было выпущено уведомление для летчиков (НОТАМ), предупреждающее о серьезной радиационной опасности в районе Тихого океана. В нем говорится, что следует любой ценой избегать воздушного пространства к северу от аэропорта атолла Кваджалейн на Маршалловых островах, поскольку оно представляет значительный риск для жизни. Чтобы смягчить эти опасности, всем полетам вместо этого рекомендуется использовать южные маршруты подхода и вылета. Эту информацию предоставила Международная организация гражданской авиации.&quot; Интересно, что через 4 дня Скабеева вдруг сказала: &quot;Странно, но Байден внезапно перестал говорить о возможном ядерном ударе по России. Как отрезало&quot;.  Кстати, еще покойный Жириновский несколько раз советовал: &quot;Надо бы выбрать какой-нибудь ненужный островок или атолльчик в океане и жахнуть по нему ядерным оружием для острастки&quot;.
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16 час.
ИЛ
Игорь Литвинов
Не верю (((
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13 час.
Александр
😀 Да у нас уже столько красных линий прочертили.... И ступеней наделали которые переступать нельзя,что 89 Китайское далеко опередили.
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13 час.

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