Создатели амбициозной отечественной ролевой игры с многомиллионным бюджет...

Создатели амбициозной отечественной ролевой игры с многомиллионным бюджетом Distortion поделились концепт-артами мираОжидаемая многими фанатами ролевых игр в открытом мире Distortion в конце апреля получила трейлер с демонстрацией боевой системы и окружения.
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