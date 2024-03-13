Путин отменил передачу российских активов Danone в управление Росимуществу

РИАМО - 13 мар. Решением президента Владимира Путина была отменена передача иностранных долей в российской дочерней компании производителя Danone под временное управление Росимущества, следует из указа, размещенного на портале правовых актов.
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