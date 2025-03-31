Массовое использование ИИ-технологий, частота 165 Гц, диагональ 100+ дюймов, Dolby Vision и многое другое. Представлены новейшие ULED-телевизоры Hisense

Компания Hisense представила линейку телевизоров ULED 2025 года, включающую серии U6, U7, U8 и U9. Новинки, акцент в которых делается на использование искусственного интеллекта, выделяются улучшенным качеством изображения и скоростью работы.
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