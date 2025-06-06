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Царьград

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Sanrio обошла Toyota на бирже: объем торгов акциями превысил $14 млрд

Sanrio обошла Toyota на бирже: объем торгов акциями превысил $14 млрд

В мае на Токийской фондовой бирже объем торгов акциями Sanrio, известной брендом Hello Kitty, достиг 2,1 трлн иен, превысив показатели Toyota.

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