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Журналисты сравнили цены на проживание в Москве и в Нижнем Новгороде

Журналисты сравнили цены на проживание в Москве и в Нижнем Новгороде

СМИ привели статистику и сравнили цены на проживание между Нижним Новгородом и Москвой. Зарплата новгородца в два раза меньше, чем у москвича, но цены на аренду квартиры в Нижнем Новгороде значительно ниже.

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