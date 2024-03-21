Журналисты сравнили цены на проживание в Москве и в Нижнем Новгороде

СМИ привели статистику и сравнили цены на проживание между Нижним Новгородом и Москвой. Зарплата новгородца в два раза меньше, чем у москвича, но цены на аренду квартиры в Нижнем Новгороде значительно ниже.
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