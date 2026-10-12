Эми Роуз и Соник, любовь — фанфик

Металлический скрежет эхом прокатился по долине, когда гигантский робот доктора Эггмана, издав последний, жалобный стон искрящихся шестеренок, рухнул на зеленую траву.
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