Стало известно о возможных задержаниях в крупной российской компании АПК

Появилась информация о возможном задержании руководителей группы компаний «ЭФКО». Как сообщил «Канал визионера» в Telegram, речь идет о председателе совета директоров Валерии Кустове и генеральном директоре Евгении Ляшенко.
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