Моя семья. Счас...
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Простите, у хозяев запой

Простите, у хозяев запой

Моя бабушка родилась ещё до революции, в Красноярском крае, в небольшом сельце недалеко от Ачинска. Жила семья очень бедно, и после прихода большевиков отец бабули свято поверил новой власти, что теперь мир станет справедливым, земля достанется тем, кто её обрабатывает, и всё будет поровну.

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