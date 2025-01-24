Простите, у хозяев запой

Моя бабушка родилась ещё до революции, в Красноярском крае, в небольшом сельце недалеко от Ачинска. Жила семья очень бедно, и после прихода большевиков отец бабули свято поверил новой власти, что теперь мир станет справедливым, земля достанется тем, кто её обрабатывает, и всё будет поровну.