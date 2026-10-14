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«В 58 лет не боится показать настоящее лицо»: Валерия снялась без макияжа после косметолога

«В 58 лет не боится показать настоящее лицо»: Валерия снялась без макияжа после косметолога

Валерия лежит на кушетке в белом халате, волосы распущены, на лице — заметные покраснения. Это не кадры со съёмочной площадки и не подготовка к очередному концерту.

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