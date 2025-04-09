Русские генетики скептически отнеслись к заявлениям о воскрешении лютоволков

Ученые создали трех детенышей лютоволка, используя древнюю ДНК.Заявление американской биотехнологической компании Colossal Biosciences о воссоздании трёх лютоволков – вымершего вида хищников, обитавших в Северной Америке более 12 500 лет назад – вызвало волну бурных обсуждений, особенно среди русских генетиков, которые выразили значительный скептицизм по поводу объявленного успеха.