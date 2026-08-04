SPF для лица: как выбрать солнцезащитный крем и правильно им пользоваться

Солнцезащитный крем давно перестал быть средством исключительно для пляжа. Сегодня SPF считается одной из важнейших ступеней ежедневного ухода: он помогает защищать кожу от солнечных ожогов, преждевременных возрастных изменений и других последствий воздействия ультрафиолета.