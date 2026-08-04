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SPF для лица: как выбрать солнцезащитный крем и правильно им пользоваться

SPF для лица: как выбрать солнцезащитный крем и правильно им пользоваться

Солнцезащитный крем давно перестал быть средством исключительно для пляжа. Сегодня SPF считается одной из важнейших ступеней ежедневного ухода: он помогает защищать кожу от солнечных ожогов, преждевременных возрастных изменений и других последствий воздействия ультрафиолета.

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