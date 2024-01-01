Гузеева после ситуации с Гоманом нашла нужным нецензурно высказаться о Соседове

В последнем выпуске сезона проекта НТВ «Суперстар!» произошел скандал. В центре конфликта снова оказался музыкальный критик Сергей Соседов, который в резкой форме высказался о совместном выступлении Алексея Гомана и победительницы прошлого сезона Ольги Зарубиной.