Шамиль Тарпищев: Самсонова способна быть в топ-5 рейтинга WTA

Людмила часто играет на потрясающем уровне.Людмила часто играет на потрясающем уровне.Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил уровень игры и потенциал российской теннисистки Людмилы Самсоновой (22-й ракетки мира).