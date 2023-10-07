Шамиль Тарпищев: Самсонова способна быть в топ-5 рейтинга WTA

Людмила часто играет на потрясающем уровне.Людмила часто играет на потрясающем уровне.Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил уровень игры и потенциал российской теннисистки Людмилы Самсоновой (22-й ракетки мира).
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