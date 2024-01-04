Олег Стародубцев "Владимир Путин – это лидер, который формирует глобальную повестку дня", — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.
Стадия принятия?
Комментарии
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ЗК
Захар Князев
Подходит весна и вся постсоветская Азия выстраивается в очередь с протянутой рукой к России, кровососы вонючие!!!
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6 час.
mars_z Супрунов
А где наше МИД, Правительство??? Если они отключили за неуплату, так найдите кто не уплатил, немедленно оплатить!!! А если политическое, так сразу прекратить давать помощь, заблокировать транспортировку нефти по нашим трубам или повысить тариф!!! Сейчас у них недостает воды, так прекратите подачу до включения всех каналов вещания даже заставить увеличить их число!!! Нужно пользоваться своими ресурсами и возможностями России!!!
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4 час.
Александр Николаевич
А кто то знает, что в этот же день они (это мурло на фото) приняли законы о ГЕРОИЗАЦИИ душманов и прочей нечисти с которыми российские войска бились на этой территории до 30-х годов!!!?
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2 час.
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