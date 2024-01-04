Стадия принятия?

mars_z Супрунов

А где наше МИД, Правительство??? Если они отключили за неуплату, так найдите кто не уплатил, немедленно оплатить!!! А если политическое, так сразу прекратить давать помощь, заблокировать транспортировку нефти по нашим трубам или повысить тариф!!! Сейчас у них недостает воды, так прекратите подачу до включения всех каналов вещания даже заставить увеличить их число!!! Нужно пользоваться своими ресурсами и возможностями России!!!