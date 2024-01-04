ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 961 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    😐 Ув. Ильдус Мамлеев, а Вы не опасаетесь что Вам "прилетит"? И ещё, "опричнина"- явление очень неоднозначное, истори...Чёрный кошмар бел...
  • Надежда Белугина
    Думаю, он хотел вызвать доверие власти, искал короткий путь. СВО - один из них.Зачем Захару Прил...
  • Галина 123
    Силовиков перевести на вахтовый метод работы. Отправлять в командировки со своими командирами, с табельным оружием, в...Чёрный кошмар бел...

Стадия принятия?

Стадия принятия?

Олег Стародубцев "Владимир Путин – это лидер, который формирует глобальную повестку дня", — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЗК
Захар Князев
Подходит весна и вся постсоветская Азия выстраивается в очередь с протянутой рукой к России, кровососы вонючие!!!
Ответить
6 час.
mars_z Супрунов
А где наше МИД, Правительство??? Если они отключили за неуплату, так найдите кто не уплатил, немедленно оплатить!!! А если политическое, так сразу прекратить давать помощь, заблокировать транспортировку нефти по нашим трубам или повысить тариф!!! Сейчас у них недостает воды, так прекратите подачу до включения всех каналов вещания даже заставить увеличить их число!!! Нужно пользоваться своими ресурсами и возможностями России!!!
Ответить
4 час.
Александр Николаевич
А кто то знает, что в этот же день они (это мурло на фото) приняли законы о ГЕРОИЗАЦИИ душманов и прочей нечисти с которыми российские войска бились на этой территории до 30-х годов!!!?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх