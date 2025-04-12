Когда заработает карта жителя ДНР

Адаптация жилых помещений под нужды инвалидов, психологическая помощь, бесплатное протезирование — этими льготами бойцы — участники СВО и их родные, которые живут в Донецкой Народной Республике, пользуются наиболее активно.
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