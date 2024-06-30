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Бороться придется с любым из них: В чем главный итог дебатов кандидатов в президенты США для России

Бороться придется с любым из них: В чем главный итог дебатов кандидатов в президенты США для России

Куда ни глянь сейчас, куда ни посмотри, все обсасывают, обгладывают поведение кандидатов в президента США на этих дебатах REUTERS - Дональд Трамп победил Джозефа Байдена на дебатах с разгромным счетом 67 – 33! – Нет, со счетом 65 – 35! Куда ни глянь сейчас, куда ни посмотри, все обсасывают, обгладывают поведение кандидатов в президента США на этих дебатах.

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