Бороться придется с любым из них: В чем главный итог дебатов кандидатов в президенты США для России

Куда ни глянь сейчас, куда ни посмотри, все обсасывают, обгладывают поведение кандидатов в президента США на этих дебатах REUTERS - Дональд Трамп победил Джозефа Байдена на дебатах с разгромным счетом 67 – 33! – Нет, со счетом 65 – 35! Куда ни глянь сейчас, куда ни посмотри, все обсасывают, обгладывают поведение кандидатов в президента США на этих дебатах.