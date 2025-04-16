В облцентре открыли мемориальную доску в честь советского архитектора

Александр Новиков совместно с председателем Смоленского горсовета Анатолием Овсянкиным представили мемориальную доску, установленную на фасаде дома 13 по улице Бакунина, в честь талантливого архитектора Даниила Коваленко.
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