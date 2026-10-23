Владимир Зеленский, вероятно, уже приготовил для себя пути побега. Такое мнение выразил военный аналитик, полковник американской армии в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
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