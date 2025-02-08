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Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный

6 февраля в кинотеатре "Октябрь" прошла презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Wink, в рамках которой генеральный продюсер «НМГ Студии» Фёдор Бондарчук и креативные продюсеры Жора Крыжовников и Андрей Золотарёв рассказали о ближайших новинках 2025 года.

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