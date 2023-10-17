РИА Новости: экс-помощника Путина проверяет полиция

Правоохранительные органы получили обращение гражданина РФ, в котором просили проверить высказывания экс-помощника президента РФ Владислава Суркова, изложенные в его опубликованной статье «Рождение Севера».
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