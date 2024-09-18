Разработчик серверов из Владивостока расширит производство радиоэлектроники

Малая технологичная компания из Владивостока, работающая под брендом "Швачер", открыла кредитную линию в МСП Банке в размере 500 млн рублей на 3 года под зонтичное поручительство Корпорации МСП, чтобы расширить производство программно-аппаратных комплексов, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.