Рост спроса на аренду квартир: мнение экспертов Ирэн ОрлонскаяВ начале июля на платформе «Авито Путешествия» были обнародованы данные о популярности посуточной аренды квартир и загородных объектов в России за первый месяц лета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии