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Турецкие военные самолеты бомбят объекты РПК в Ираке третий день подряд

Турецкие военные самолеты бомбят объекты РПК в Ираке третий день подряд

Третий день подряд турецкие военные самолеты продолжают наращивать наступление на позиции, удерживаемые Рабочей партией Курдистана (РПК) в северных районах Дохука, 20 мая сообщил источник агентству Shafaq News.

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