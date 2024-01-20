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Рыбы не будет: Россия нашла управу и на Британию, и на Фарерские острова

Рыбы не будет: Россия нашла управу и на Британию, и на Фарерские острова

Дискриминационные меры в отношении России и русских не останутся без ответа. Сначала стало известно о намерении денонсировать соглашение с Британией, теперь корректировки в сфере рыболовства могут быть внесены в отношении датской автономии.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Свои биоресурсы надо беречь и жить по принципу давайте сначала съедим их биоресурсы, а потом каждый свои.... Пусть у своих союзников вылавливают рыбу Японцев в районе Фукусимы. Не только светиться будут, но еще и подзаряжаться...
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