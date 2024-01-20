Рыбы не будет: Россия нашла управу и на Британию, и на Фарерские острова

АНГЕЛ АНГЕЛ

Свои биоресурсы надо беречь и жить по принципу давайте сначала съедим их биоресурсы, а потом каждый свои.... Пусть у своих союзников вылавливают рыбу Японцев в районе Фукусимы. Не только светиться будут, но еще и подзаряжаться...