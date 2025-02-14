Глава МИД Британии призвал Украину участвовать в любых мировых переговорах

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что согласен с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в том, что президент Украины Владимир Зеленский должен участвовать во всех мировых переговорах по прекращению военного конфликта с Россией.
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