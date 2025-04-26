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Медиакратия

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Освобождение Курской области и вежливые корейцы

Освобождение Курской области и вежливые корейцы

День 26 апреля 2025 года, похоже, будет объявлен официальным днём освобождения Курской области от украинских войск.

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Комментарии
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Гавриленко Александр
Боюсь, что нашим властям, кинуть корейцев вновь, как два пальца об асфальт! Им выгодно будет договориться с США, они любого &quot;под нож&quot; пустят, слово своё нарушат, долго ли? Власть в РФ очень продажная, гнилая и что с этим можно сделать, не понятно. Сколько раз ВВП нарушил данное народу обещания? Сколько его ставленников, обладающие гос. тайной, сбежало за границу? Сколько предприятий, с &quot;новых&quot; территорий, отошли не государству, а друзьям Путина? Жаль корейцев, хороший и честный народ, очень надеюсь, что их не &quot;кинут&quot; ублюдки из властных структур...
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