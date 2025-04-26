Освобождение Курской области и вежливые корейцы

Гавриленко Александр

Боюсь, что нашим властям, кинуть корейцев вновь, как два пальца об асфальт! Им выгодно будет договориться с США, они любого "под нож" пустят, слово своё нарушат, долго ли? Власть в РФ очень продажная, гнилая и что с этим можно сделать, не понятно. Сколько раз ВВП нарушил данное народу обещания? Сколько его ставленников, обладающие гос. тайной, сбежало за границу? Сколько предприятий, с "новых" территорий, отошли не государству, а друзьям Путина? Жаль корейцев, хороший и честный народ, очень надеюсь, что их не "кинут" ублюдки из властных структур...