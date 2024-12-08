Киев готов заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп после вчерашней встречи с Владимиром Зеленским в Париже.
Трамп заявил, что Киев готов к урегулированию конфликта с Россией
Комментарии
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Андрей Шишинов
"Необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры"... Может кто нибудь ему (трампу) всё-же подскажет, что это (прекращение огня) уже было и не раз. Вот только укронацисты считают, что прекратить огонь должна исключительно Россия, а им можно продолжать. Нам опять попытаются продать уши от мёртвого осла?
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