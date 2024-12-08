Андрей Шишинов

"Необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры"... Может кто нибудь ему (трампу) всё-же подскажет, что это (прекращение огня) уже было и не раз. Вот только укронацисты считают, что прекратить огонь должна исключительно Россия, а им можно продолжать. Нам опять попытаются продать уши от мёртвого осла?