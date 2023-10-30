В Онежском авиаотделении ЕЛЦ завершился ремонт здания

Капитальный ремонт на объекте выполнен за счет средств областного бюджета. Здание, в котором размещаются специалисты Онежского авиаподразделения Единого лесопожарного центра, было построено сорок лет назад и требовало ремонта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии