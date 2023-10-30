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В Онежском авиаотделении ЕЛЦ завершился ремонт здания

В Онежском авиаотделении ЕЛЦ завершился ремонт здания

Капитальный ремонт на объекте выполнен за счет средств областного бюджета. Здание, в котором размещаются специалисты Онежского авиаподразделения Единого лесопожарного центра, было построено сорок лет назад и требовало ремонта.

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