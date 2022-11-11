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Саутгейт не советует игрокам пользоваться соцсетями из-за оскорблений: «Надеемся, правительство будет давить на сети, чтобы они лучше все контролировали»

Главный тренер сборной Англии выступил против использования игроками социальных сетей. «Я всегда советую футболистам не пользоваться соцсетями слишком уж часто, но таков мир, в котором они живут.

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