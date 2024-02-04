Школьники и студенты из Тверской области могут получить «Менделеевскую карту», которая обеспечивает доступ к полезным сервисам и льготам

Молодые ученые Тверской области, победители и призеры школьных и студенческих олимпиад могут стать обладателями «Менделеевской карты», которая позволяет расширить возможности в профессиональной деятельности, обеспечивает доступ к полезным сервисам, льготы на допобразование и другие преференции.