Школьники и студенты из Тверской области могут получить «Менделеевскую карту», которая обеспечивает доступ к полезным сервисам и льготам

Молодые ученые Тверской области, победители и призеры школьных и студенческих олимпиад могут стать обладателями «Менделеевской карты», которая позволяет расширить возможности в профессиональной деятельности, обеспечивает доступ к полезным сервисам, льготы на допобразование и другие преференции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии