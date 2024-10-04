В Тамбове прошли съёмки фильма о святителе Луке

Телеканал "Спас" и российский государственный деятель, адвокат, телеведущий, писатель Павел Астахов приступили к съёмкам большого фильма о святителе Луке Крымском, в миру носившем имя Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий.
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